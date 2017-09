OMG! शिल्पा शेट्टी की फोटो लेना पड़ा महंगा, बाउंसर ने मारकर बना दिया यह हाल...देखें VIDEO

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राजकुंद्रा की फोटो लेना दो फोटोग्राफर को मंहगा पड़ गया है। दरअसल, दो फोटोग्राफर शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा की ले रहे थे और बाउंसर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस दौरान शिल्पा ने पोज देकर कई फोटो क्लिक करवाईं। पर जैसी ही वो काम में बैठ कर निकली, होटल के दो बॉडीगार्ड बाहर निकले और फोटोग्राफर्स पर हमला कर दिया और उनकी पिटाई करने लगे। बताया जा रहा है कि इस मामले की शिकायत खार पुलिस स्टेशन में कराई गई थी। खबरों की मानें तो दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

सूत्रों के अनुसार घटना गुरुवार रात 1 से 2 बजे के बीच की है। शिल्पा और राज कुंद्रा बेस्टियन होटल से बाहर आए। इसके बाद फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीर क्लिक करने लगे। शिल्पा और राजकुंद्रा में से किसी ने भी फोटोग्राफर्स का विरोध नहीं किया। लेकिन उनके वहां से जाते ही बाउंसर उन पर टूट पड़े। दोनों आरोपी बाउंसर को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया।

Scuffle b/w bouncers of a restaurant& 2 photographers for taking pics of Shilpa Shetty&Raj Kundra while leaving,y'day.FIR registered #Mumbai pic.twitter.com/lO8ASrU8RV