ये क्या! अब अमेरिका में शाहरुख खान को सिगरेट पीने से रोक दिया गया

बॉलीवुड सुपर स्टार शाहरुख खान के साथ अमेरिका में एक मुश्किल कम होती है तो दूसरी मुश्किल शुरू हो जाती है। कभी उन्हें एयरपोर्ट पर उनके नाम की वजह से रोक दिया जाता था तो कभी उन्हें सिर्फ नाम की वजह से एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा था। अब एक ताजा मामले में उन्हें अमेरिका के लॉस एंजिलस में सिगरेट पीने से रोक दिया गया। इसकी जानकारी खुद शाहरुख ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी।

शाहरुख ने ट्विटर पर अपनी एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, "और अब मुझे सिगरेट पीने से रोक दिया गया बावजूद इसके की ये जगह सिगरेट पीने के लिए बनाई गई है। लॉस एंजिलस में एक ब्रेक के लिए।"

And I refrained from smoking even though the area sanctioned it! For a break in LA. pic.twitter.com/TeVymKbl7k