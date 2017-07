GOOD NEWS! आखिर ऐसा क्या हुआ जो बॉलीवुड के शहंशाह के ट्विटर पर हुई बधाई की बरसात...

बॉलीवुड के मेगास्टार 'बिग बी' अमिताभ बच्चन को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। देशभर में उनके चाहने वालों और फॉलोअर की कमी नहीं है। और इनका सबूत है उनके ट्विटर अकाउंट पर दिनों-दिन बढ़ रहे उनके फॉलोअर। हाल ही में बिग बी के ट्विटर अकाउंट पर उन्हें फॉलो करने वालों की संख्या बढ़कर 28 मिल्यन हो गई है।

T 2492 - 28 MILLION on Twitter .. !!! this is just the love and affection of well wishers .. thank you all .. NEXT 30 MILLION !! hehe😀🙏 pic.twitter.com/N6q7WZmgCE