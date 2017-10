पीएम मोदी से लेकर रणवीर‍ सिंह तक, सेलेब्स ने अमिताभ को ऐसे दी बधाइयां

महानायक अमिताभ बच्चन के 75वें जन्मदिन पर बॉलीवुड जगत की कई हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। एक्टर रणवीर सिंह ने बिग बी के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'सभी को अमिताभ बच्चन दिवस मुबारक हो।' पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बिग बी के इस स्पेशल डे पर उन्हें बधाई दी है।

Happy birthday @SrBachchan! India is proud of his cinematic brilliance & support to many social causes. I pray for his long & healthy life. — Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2017

Happy Birthday @SrBachchan! You're just as magnificent on screen today as you were in Saat Hindustani! #legend! pic.twitter.com/m2UFoWC52y — Anil Kapoor (@AnilKapoor) October 11, 2017

फिल्म अभिनेता, निर्देशक एवं निर्माता राकेश रोशन ने लिखा, 'अमित जी, जन्मदिन मुबारक।' फिल्मकार एवं कोरियोग्राफर फराह खान ने लिखा, वह जादू करते हैं या जादू उनसे है जन्मदिन मुबारक हो ।

We have done some interesting work together. Now await #102notout This time Comic Drama pic.twitter.com/daWvA7Xjyv — Rishi Kapoor (@chintskap) October 11, 2017

ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर अमिताभ के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'अमित जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करती हूं।

कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने लिखा, 'कला, समर्पण, दढ़ संकल्प, नवाचार के मास्टर और पूरे देश के लिए प्रेरणा अमिताभ को जन्मदिन मुबारक हो।'

छोटे पर्दे के मशहूर मेजबान मनीष पॉल ने भी अमिताभ के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, अमिताभ सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, हमेशा हम सबको प्रेरणा देते रहें जैसे हमेशा देते रहे हैं।

मशहूर शेफ विकास खन्ना ने लिखा, 'श्री अमिताभ बच्चन जी आपको 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप जैसे हैं वैसा होने के लिए शुक्रिया। भारत की आवाज होने के लिए शुक्रिया।'

एंकर रजत शर्मा ने लिखा, सदी के महानायक को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं। आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।

