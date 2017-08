Celebrity Review: 'बहुतै कड़क' फिल्म है 'बरेली की बर्फी', पढ़ें फिल्म को लेकर स्टार्स के Reactions

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव और एक्ट्रेस कृति सनन की फिल्म बरेली की बर्फी रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर ना सिर्फ फैन्स के बीच काफी उत्साह है बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसको लेकर काफी क्रेजी हो रहे हैं। दरअसल, गुरूवार को बरेली की बर्फी का प्रीमियर रखा गया था जिसे देखने के बाद बॉलीवुड सेलेब्स ने ट्वीटर पर अपने-अपने रिएक्शन दिए हैं।

नेहा धूपिया ने लिखा, ये अब तक सबसे मीठी बर्फी है, बरेली की बर्फी काफी स्वीट है।

this one is sweeter than any barfi u ve ever had #BareillyKiBarfi is the sweetest film @ayushmannk @RajkummarRao @kritisanon u guys re fab! — Neha Dhupia (@NehaDhupia) August 16, 2017

एक्टर विक्की कौशल ने लिखा, बहुतै कड़क फिल्म, अश्विन अइयर आप महान हो।

जैकी भगनानी ने लिखा, बरेली की बर्फी अच्छी फिल्म है। कृति आप बहुत ही अच्ची थीं, राजकुमार राव क्या टाइमिंग है मेरे दोस्त, आयुष्मान भाई आप सुपर्ब हो।

Just saw #BareillyKiBarfi such a lovely film ! @kritisanon you were so good @RajkummarRao what timing my friend ! @ayushmannk bhai superb — Jackky Bhagnani (@jackkybhagnani) August 16, 2017

A special shout out to my friends #abhaychopra and #kapilchopra. So so proud of you guys.all the best with #BareillyKiBarfi 👌🏻 — Jackky Bhagnani (@jackkybhagnani) August 16, 2017