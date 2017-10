'पद्मावती' हुई सोशल मीडिया पर हिट, रणवीर की Ex-गर्लफ्रेंड बोलीं...

संजय लीला भंसाली की नई फिल्म पद्मावती का ट्रेलर रिलीज होते ही हिट हो गया और सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहा है। इसे देखने के बाद कई लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। कुछ लोग तो अभी से इस बात की अनाउंसेमंट करने लगे है कि 'पद्मावती' साल 2017 की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी और इस साल के अवॉर्ड फंक्शन्स में भी इसी की धूम रहेगी।

सोशल मीडिया पर भी फिल्म के ट्रेलर को पॉजिटिव रिसपॉन्स मिला है। आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड सेलेब भी इस ट्रेलर के दिवाने हो गए हैं। यहां तक की रणवीर सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा ने भी इस वीडियो की तारीफ की। तो चलिए आपको बताते हैं कि पद्मावती के ट्रेलर को देखकर किस सेलेब ने क्या कहा।





Evilness of Raveen Singh is at another level. Shahid Kapoor will steal the show. This film deserves Xmas release. Epic #PadmavatiTrailer — SHAH RUKH KHAN. (@iamsrk_brk) October 9, 2017

This is the BEST trailer ever!!! Goosebump alert! December seems so far way!!!! #PadmavatiTrailer MINDBLOWING! https://t.co/6NgmiCPLwg — Karan Johar (@karanjohar) October 9, 2017

Unparalleled potential. Like never before. https://t.co/vukoXmSBhQ — Hrithik Roshan (@iHrithik) October 9, 2017

