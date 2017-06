पाकीजा एक्ट्रेस गीता कपूर वृद्धाश्रम में शिफ्ट, बेटा हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गया था

बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री गीता कपूर को 1 महीने बाद आज हॉस्पिटल से छुटटी दे दी गई और उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया। बता दें कि गीता का बेटा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बाद दोबारा उनकी सुध लेने वापस नहीं आया।



1 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती गीता के लंबे बिल का भुगतान निमार्ता अशोक पंड़ित और रमेश तौरानी ने किया और उन्होंने ही गीता को अंधेरी स्थित जीवन आशा वृद्धाश्रम भेजने का इंतजाम भी किया।



अशोक पंडित ने ट्वीट किया, 'गीता कपूर जी को अंधेरी के जीवन आशा वद्धाश्रम में शिफ्ट कराने के बाद राहत महसूस कर रहा हूं। वह मुस्कुरा रहीं हैं और जल्दी ही ठीक हो जाएंगी।'

Relieved after #GeetaKapoor ji is shifted to #JeevanAsha old age home, Andheri (W). She is smiling & soon will be absolutely fine. 🙏 pic.twitter.com/sAUClhlbaz