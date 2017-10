BIGG BOSS: शो में जुबरे ने किया बड़ा खुलासा, कहा चैनल ने हाथ जोड़कर...

बिग बॉस सीजन 11 को शुरू हुए अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि घर में झगड़ों की अवाजें गुंजने लगीं। सोमवार की रात ही घर में कंटेस्टेंट की एंट्री हुई थी और बीती रात दिखाए गए एपिसोड में घर वाले एक-दूसरे से लड़ते दिखाई दिए। जहां एक ओर 'अंगूरी भाभी' के नाम से फेमस शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता के बीच खूब कहा-सुनी हुई। वहीं, दूसरी ओर हसीना पारकर के दामाद जुबेर खान और पुनीश शर्मा भी आपस में भिड़ते नजर आए।

A war of words turns a little nasty as Zubair Khan and Puneesh Sharma clash in tonight's episode of #BB11. #BBSneakpeek pic.twitter.com/Jtnymkpbb7