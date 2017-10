BIGG BOSS 11: प्रियांक की वापसी पर सलमान बोले- तुझे क्या पागल...

बिग बॉस 11 में आज यानी रविवार को दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होने वाली हैं और वो कंटेस्टेंट हैं प्रियांक शर्मा और ढिंचैक पूजा। वैसे जैसे ही प्रियांक ने शो में एंट्री ली, सलमान ने उनका कुछ ऐसा स्वागत किया कि सभी चौंक गए। दरअसल, जैसे ही प्रियांक स्टेज पर आए तो सलमान ने उनका स्वागत करते हुए कहा, तुम्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो वापस बिग बॉस के घर में आए। जिसके बाद प्रियांक कहते हैं कि घरवालों को ये बताना जरूरी है कि घर के बाहर लोग उनके बारे में क्या बात करते हैं।

A post shared by Bigg boss (@bigg_boss11_fc) on Oct 22, 2017 at 4:12am PDT

बता दें कि प्रियांक की एंट्री से ज्यादा दिलचस्प तो ढिंचैक पूजा का स्वागत हुआ। जैसे ही ढिंचैक पूजा शो में आईं, सलमान ने पूजा का पॉपुलर सॉन्ग सेल्फी मैंने ले ली आज सॉन्ग गाया। वैसे सलमान ने इस गाने को गाने के बाद इस गाने का मजाक भी बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने दर्शकों से कहा कि क्या मजाक चल रहा है कि आपने ऐसे गानों को हिट बना दिया।

सलमान ने पूजा से ये भी कहा कि जब आप ये गाना लिख रही थीं तब आपके सर पर कुछ गिर गया था क्या?

वीडियो में देखें कैसे सलमान ने ढिंचैक पूजा का बनाया मजाक



.@beingsalmankhan tries his hand at singing 'Selfie Maine Le Li Aaj' with Dhinchak Pooja! Watch all the fun at 9 pm on #WeekendKaVaar! pic.twitter.com/5mpSR7k5Bj