BIGG BOSS 11: स्मोकिंग रूम में किस करते दिखे लव और सब्यसाची!

बिग बॉस के घर में पहले दिन से ही काफी घमासान मच रखा है। आए दिन शो में कोई न कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती रहती है। अब हाल ही में जो खबर आ रही है उसे जानकर तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल एक वेबसाइट के मुताबिक, लव और सब्यसाची को स्मोकिंग रूम में किस करते हुए देखा गया। हालांकि ये बात अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है कि दोनों ने किस किया है या नहीं। अपकमिंग एपिसोड में लव को बहुत गुस्से में भी देखा जाएगा।

खबरों के मुताबिक आने वाले एपिसोड में लव और सब्यसाची को स्मोकिंग रूम में एक दूसरे से बात करते हुए टाइम स्पेंड करेंगे, तभी घरवालों को लगेगा कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। फिर घर से कोई ये दावा करेगा कि दोनों ने एक दूसरे को किस किया। लेकिन जब लव और सब्यसाची ये सुनेंगे तब दोनों बहुत गुस्से में आएंगे।

वैसे अगर ऐसा कुछ सच में शो में होने वाला है तो शो में बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है।

वैसे सब्यसाची का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है जिसे बिग बॉस के ऑफिशयल पेज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में सब्यसाची डांस कर रहे हैं और घरवाले उनका डांस देखते हुए खूब एंजॉय कर रहे हैं।

Ada ki hogi barsaath jab Sabyasachi Satpathy denge apna performance. Catch this tonight at 10:30 PM on #FridayKaFaisla. #BB11 #BBSneakPeek pic.twitter.com/se7b8o10Eb