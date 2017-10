BIGG BOSS 11: अर्शी-हिना में हुई भयंकर झड़प, हुई सारी हदें पार

बिग बॉस 11 के 19 अक्टूबर के एपिसोड में हिना खान और अर्शी खान के बीच काफी हंगामा हुआ। बता दें कि विकास, पुनीश के साथ हाथापाई करने की वजह से जेल में बंद थे तो अर्शी और ज्योति को एक टास्क के दौरान खराब प्रदर्शन करने की की वजह से जेल हो जाती है।

अर्शी जेल के अंदर थी और हिना खान बाहर। इसी बीच दोनों में गंभीर बहस शुरू हो जाती है। अर्शी को हिना पर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी चप्पल तक उठा लेती हैं, लेकिन फिर सभी घरवाले अर्शी को ऐसा करने से रोकते हैं। हिना फिर कहती हैं कि अर्शी ने उन्हें गाली दी है, लेकिन अर्शी इस बात से इंकार करती है।

Things take an ugly turn when Arshi Khan and @eyehinakhan clash. Tune in tonight at 10:30 PM to watch all the drama. #BB11 #BBSneakPeek pic.twitter.com/m1DgbKcPW7