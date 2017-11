BIGG BOSS 11: आकाश ने बेनाफ्शा को लेकर कही चौंकाने वाली बात, कहा- वो तो बहुत...

टीवी का पॉपुलर शो बिग बॉस 11 खूब सुर्खियों में छाया हुआ है। आए दिन घर में कोई न कोई हंगामा होता रहता है। बता दें कि हाल ही में अपने राज बताने वाले टास्क में शिल्पा को जीत मिली, जिसके बाद बिग बॉस उनसे काफी खुश हुए थे। इसी वजह से बिग बॉस ने उन्हें नॉमिनेशन के वीडियो दिखाए। बस तो फिर क्या था, इस वीडियो को देखने के बाद शिल्पा ने घर में वापस आते ही बम फोड़ दिया।

दरअसल, हुआ यूं कि आकाश ने नॉमिनेशन के टाइम पर बिग बॉस से कहा था कि बेनाफ्शा बहुत अनहाइजेनिक हैं और उनके कपड़े घर में फैले रहते हैं। शिल्पा ने ये बात आकर बेनाफ्शा को बता दी। इसके बाद बेनाफ्शा, आकाश से कहती हैं कि वो नेशनल टीवी पर उनके बारे में ऐसा कुछ न बोलें, जिसके बाद दोनों का झगड़ा हो जाता है। इस दौरान आकाश, बेनाफ्शा के बारे में बहुत गलत बोलते हैं।

The #BB11 housemates cause havoc in the house! It's group @ipriyanksharmaa vs group Puneesh Sharma! Watch tonight at 10:30pm! #BBSneakPeek pic.twitter.com/sUktyqGTBl