दुखद: एक्ट्रेस अंजली का शव पंखे से लटका मिला, पुलिस को खुदकुशी का शक

भोजपुरी एक्ट्रेस अंजली श्रीवास्तव 19 जून 2017 मुंबई स्थित अपने आवास पर मृत पाई गईं हैं। पुलिस ने बताया कि जब हम दोपहर को जुहू स्थित उनके आवास पर पहुंचे तब वो मृत अवस्था में पाई गईं थीं। कहा जा रहा है कि डुबलीकेट चाबी की मदद से जब घर का दरवाजा खोला गया तो उनका शव छत के पंखे से लटका हुआ था।

अंजली जुहू की परिमल सोसाइटी में पिछले कुछ समय से किराए के घर में रह रही थीं। अंजली के परिवार ने मामले की जांच की मांग की है। पुलिस को वारदात की जगह से कोई सोसाइट नोट बरामद नहीं हुआ है।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर कहा, ‘मुंबई में 29 साल की एक्ट्रेस अंजलि श्रीवास्तव ने अंधेरी वेस्ट स्थित आवास में कथित तौर पर पंखे से लटकर आत्महत्या की।’

Mumbai: A 29-year-old actor Anjali Shrivastav allegedly committed suicide by hanging herself from a ceiling fan at her house in Andheri West