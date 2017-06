क्या आप जानते हैं: क्रिकेट से पहले इस फिल्म में नजर आ चुके हैं युवराज सिंह

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी युवराज सिंह को आपने ग्राउंड में ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट से पहले युवराज फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। जी हां, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि युवी जब छोटे थे तो उन्होंने एक्टर-सिंगर हंसराज सिंह के साथ पंजाबी फिल्म मेहंदी शगना की थी।

(1992) 11 yr old Yuvraj Singh in the Punjabi film 'Mehndi Shagna Di'.#INDvPAK #IndVsPak #YuvrajSingh pic.twitter.com/TdV4z9oXgM