बैटमैन एडम वेस्ट का निधन, ब्लड कैंसर से थे पीड़ित

1960 के मशहूर टीवी सीरीज 'बैटमैन' के हीरो एडम वेस्ट का शुक्रवार रात अमेरिका के लॉस एंजिलिस में निधन हो गया। एडम ल्यूकेमिया (ब्लड कैंसर) से पीड़ित थे। एडम के ट्विटर अकाउंट से ही इस बात की जानकारी मिली है। उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया कि एडम का बीती रात निधन हो गया है। हम उन्हें मिस करेंगे।

Our beloved AW passed away last night. He was the greatest. We'll miss him like crazy. We know you'll miss him too - West Family pic.twitter.com/8bkEq1C2ao