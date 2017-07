WOW!माधुरी दीक्षित की लाइफ पर अमेरिका में टीवी शो बना रही हैं प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा आजकल बॉलीवुड से लेकर हॉलीवु़ड तक हर जगह अपने परचम लहरा रही हैं। अपने अगले हॉलीवुड प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले वो एक अमेरिकी टीवी के लिए कॉमेडी शो बनाने जा रही हैं। यह शो मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की जिंदगी पर आधारित होगी।इसमें माधुरी दीक्षित भी नजर आएंगी। माधुरी अपने पति डॉक्टर नेने के साथ इस शो की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी होंगी। इसके अलावा प्रियंका के सुपरहिट शो क्वांटिको की प्रोडक्शन फर्म भी प्रोडक्शन का हिस्सा होंगी।

प्रोग्राम के राइटिंग टीम में स्क्रीनराइटर श्रीराव भी होंगे जिन्होंने 'बार-बार देखो', 'न्यूयॉर्क' और 'बदमाश कंपनी' जैसी फिल्मों के लिए स्क्रीन राइटिंग की है। खबरों के मुताबकि शो का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। श्रीराव ने ट्विटर पर प्रीयंका चोपड़ा के साथ माधुरी दीक्षित की तस्वीर शेयर करते हुए नए शो के अनाउंसमेंट की जानकारी दी।

Thrilled to finally announce my exciting new project with these two legends and icons @MadhuriDixit @priyankachopra https://t.co/520RhMOrcU pic.twitter.com/W0pQGid2wD