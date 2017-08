बार्सिलोना अटैक: इस एक्ट्रेस ने फ्रीजर में छुपकर बचाई जान, बेटी के साथ गई थीं घूमने

स्पेन में हुए आतंकवादी हमले के दौरान लंदन की भारतीय मूल की एक टीवी एक्ट्रेस ने रेस्तरां के फ्रीजर में छिपकर अपनी जान बचाई। जी हां, 46 साल की लैला रूआस स्पेन के बार्सिलोना शहर में अपनी दस साल की बेटी इनेज खान के साथ छुट्टी मना रही थीं। उसी दौरान ये हमला हो गया। राल रामब्लास इलाके में हमले के दौरान उन्होंने अपने छिपने की जगह से ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, 'हमले के बीच एक रेस्तरां के फ्रीजर में छिपी हुई हूं। इतनी तेजी से चीजें हुईं। यहां हर किसी के सुरक्षित होने की दुआ कर रही हूं। अभी-अभी गोलियों की आवाज सुनी। पुलिस किसी की तलाश में सड़कों पर दौड़ रही है।' लैला ने इस इंसिडेंस का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें आसमान पर हेलीकॉप्टर उड़ते दिख रहे हैं।

In the middle of the attack. Hiding in a restaurant freezer. Happened so fast. Praying for the safety of everyone here x