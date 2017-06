BAADSHAHO: सेकेंड पोस्टर रिलीज, रॉ लुक में दिख रहे हैं अजय देवगन

मिलन लुथरिया की आने वाली फिल्म 'बादशाहो का सोमवार को अजय देवगन ने अपने ट्विटर के जरिए टीजर पोस्टर जारी किया. इसके बाद मंगलवार को अजय ने फिल्म का दूसरा पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में अजय देवगन एक काले लेदर जैकेट के साथ चेहरे पर बैंडाना ढके दिख रहे हैं। इसके अलावे दोनों हाथों में बंदूक के साथ पोस्टर को किसी एक्शन सिक्वेंस के हिस्से के रूप में दिखाया गया है।

ट्विटर पर पोस्टर शेयर करते हुए अजय ने लिखा है, "बैंडाना में छिपा बदमाश!"

ये है वो पोस्टर...

The badass in the bandana! @Baadshaho pic.twitter.com/QUvkhYvQrn