OMG: तो 'बादशाहो' में सनी लियोनी के साथ रोमांस करेंगे इमरान हाशमी, लिखा- शरम और...

अजय देवगन स्टारर अपकमिंग फिल्म बादशाहो के नए सॉन्ग 'पिया मोरे' का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। इस सॉन्ग में इमरान हाशमी बोल्ड एक्ट्रेस सनी लियोनी के साथ रोमांस करते दिखेंगे। फिल्म में सनी का कैमियो रोल होगा। फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए इमरान ने लिखा- "शरम और मैं तो एक सेंटेंस में नहीं आते। क्या आप सब मुझसे सहमत हैं?"

इसके बाद सनी और इमरान के बीच ट्विटर पर सवाल-जवाब का दौर शुरू हो गया। सनी ने लिखा- "Innocence and you, definitely not! But, me and you- HELL YES!!!" जिसके बाद इमरान ने लिखा- "दिल चुराने आ रहा हूं कल"।

आगे की स्लाइड में पढ़िए सनी-इमरान के दिलचस्प ट्वीट्स, साथ ही जानिए क्या है 'बादशाहो' की कहानी...

