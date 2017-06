BAADSHAHO: चौथा पोस्टर रिलीज, फिल्म में कड़क अधिकारी हो सकते हैं विद्युत

मिलन लुथरिया की आने वाली फिल्म 'बादशाहो' पिछले कुछ दिनों से लगातार ट्रेंड में बना हुआ है। जिसका चौथा पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म के चौथे पोस्टर में विद्युत जामवाल को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक तरफ पोस्टर में जहां विद्युत कड़क मूछों के साथ शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। साथ ही पोस्टर शेयर किए गए ट्वीट में लिखे टैगलाइन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्युत किसी कड़क अधिकारी के किरदार में होंगे।

And here's @VidyutJammwal from #Baadshaho! The badass with a badge! pic.twitter.com/GjPIMbLN04