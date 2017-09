Box Office: 3 दिन में 'बादशाहो' ने कमाए इतने करोड़, छुट्टी के बाद 'शुभ मंगल' ने पकड़ी रफ्तार

इस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मिलन लूथरिया की मल्‍टीस्‍टारर फिल्‍म 'बादशाहो' का कलेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। फिल्म ने वीकेंड पर टोटल 43.30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। ओपनिंग डे पर 'बादशाहो' ने 12.03 करोड़ रुपए कमाए थे और शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। रविवार को बकरीद के दिन फिल्म का कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद थी और हुआ भी ऐसा ही। फिल्म ने करीब 15.10 करोड़ रुपए की कमाई की।

#Baadshaho fared well in its opening weekend... Fri 12.60 cr, Sat 15.60 cr, Sun 15.10 cr. Total: ₹ 43.30 cr. India biz.