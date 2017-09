Box office: दूसरे दिन और बढ़ी 'बादशाहो' की कमाई, पीछे रह गई 'शुभ मंगल सावधान'

इस शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मिलन लूथरिया की मल्‍टीस्‍टारर फिल्‍म 'बादशाहो' का कलेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। इस फिल्म ने दूसरे दिन 15.60 करोड़ रु. की कमाई कर ली है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने लिखा- 'शुरुआती दो दिनों में 'बादशाहो' का कलेक्शन 27.63 करोड़ रु. पहुंच गया है। फिल्म को ईद के त्यौहार का जबरदस्त फायदा मिला है।'

#Baadshaho has a ROCKING Sat... Fri 12.03 cr, Sat 15.60 cr. Total: ₹ 27.63 cr. India biz.

ओपनिंग डे पर 'बादशाहो' ने 12.03 करोड़ रुपए कमाए थे और शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में साढ़े 3 करोड़ से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। रविवार को भी फिल्म का कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद है।

It's raining at the BO... Eid festivities [holiday] on Sat gave a big boost to the biz of both, #Baadshaho and #ShubhMangalSaavdhan...