SHOCK: हिन्दु लड़की से शादी करने पर आयशा टाकिया के पति को मिली जान से मारने की धमकी

बॉलीवुड एक्ट्रेस आयशा टाकिया के पति फरहान आजमी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने फरहान से कहा कि उन्होंने हिन्दु लड़की से शादी की है इसलिए उन्हें जान से मार दिया जाएगा। फरहान ने इस बारे में मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दी है और पुलिस ने इस मामले पर अपनी जांच शुरू भी कर दी है।

फरहान ने सोशल मीडिया पर उस कमप्लेंट की कॉपी भी शेयर की है। फरहान ने आगे अपनी जान को खतरा बताते हुए इस पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही है। उन्होंने पुलिस को कॉल रिकॉर्ड भी सौंपा है। पुलिस अब फोन रिकॉर्ड के सहारे से मामले की जांच कर रही है।

Complaints filed with @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice @DevenBhartiIPS Trust an #fir is being registered against #HinduSena #fanatics pic.twitter.com/55g1CjXpLE