द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर: 1st लुक पर मिला FEEDBACK, गदगद हुए अनुपम

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर अपनी आने फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के पहले लुक के लिए मिली प्रतिक्रियाओं से अभिभूत हैं।



अनुपम, पत्रकार और लेखक संजय बारू की इसी नाम की किताब पर बनी फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभाएंगे।



अभिनेता ने ट्वीट कर कहा, द एक्सीडेंटर प्राइम मिनिस्टर के पहले लुक के लिए प्यार, जोश और सहयोग के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रिया अभिभूत करने वाली है।



Thank you all for your love, warmth & support for the #FirstLook of #TheAccidentalPrimeMinister. Your response has been overwhelming.🙏🙏🙏 pic.twitter.com/iD0J2Idyn1