प्यारी विश: अनिल कपूर ने बेटी सोनम से कुछ इस अंदाज में कहा HAPPY B'DAY

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर आज 31 साल की हो गई हैं। अनिल ने अपनी बेटी को उनके जन्मदिन पर एक प्यारे संदेश के जरिए मुबारकबाद देते हुए अदाकारा को अपनी योद्धा राजकुमारी बताया है।



अनिल ने ट्विटर पर अपनी बेटी को बधाई संदेश दिया और उनकी एक तस्वीर पोस्ट की। अनिल ने लिखा, मेरी योद्धा राजकुमारी सोनम को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुस्कुराते रहो, दमकते रहो, खुशहाल रहो। लव यू बेटा।

Happy Birthday my warrior​ princess @sonamakapoor! Keep smiling, shine brighter, be happier! Love you beta! pic.twitter.com/E4M9n5Qlng — Anil Kapoor (@AnilKapoor) June 9, 2017



अभिषेक बच्चन, स्वरा भास्कर और अरमान मलिक जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने भी सोनम को शुभकामनाएं दी।

अभिषेक बच्चन-

Here's wishing a very happy birthday to @sonamakapoor . Hope u have an even better year than the last 1.Our butter chicken meal is pending. — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) June 9, 2017

स्वरा भास्कर-

Happy birthday you beautiful beautiful child!!! May you have every joy and all the love- because u deserve that and more! ❤️ @sonamakapoor pic.twitter.com/ZNewkZlegD — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 8, 2017

अरमान मलिक-

Happy birthday @sonamakapoor! Hope you have a blast coz u def have a #Rheson to celebrate all your amazing achievements. Love Always, AM 🤗❤ — ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) June 8, 2017

Watch Teaser: यमराज के लिए 'आउटसोर्सिंग' करता है Babumoshai Bandookbaaz