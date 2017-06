अरे ये क्या: अर्जन, रणवीर, वरुण को अनिल कपूर ने दिया Challenge

सीनियर एक्टर अनिल कपूर ने युवा पीढ़ी के नए एक्टर्स रणवीर सिंह और वरुण धवन और अपने भतीजे अजुर्न कपूर को अपनी ड्रेसेज को लेकर कुछ नया करने की चुनौती दी है।

अनिल ने गुरुवार को ट्विटर पर अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह चमकीले लाल रंग की बनियान और पैरों में घुटनों तक के जूते पहने और एक लाल रंग का काऊबॉय टोपी पहने नजर आ रहे हैं।

तस्वीर शेयर करते हुए अनिल ने लिखा है, 'मैं तुम लोगों से पहले ही फैशन की तय सीमाओं को तोड़ चुका हूं! अजुर्न कपूर, रणवीर सिंह और वरुण धवन, मैं तुम्हें इसे तोड़ने की चुनौती देता हूं! इसके लिए तैयार हो जाओ।'

I've been breaking fashion boundaries way before you guys! @arjunk26 @RanveerOfficial @Varun_dvn I challenge you to beat this! Up for it? pic.twitter.com/wtkF3LmMov

अनिल जल्द ही आने वाली फिल्म 'मुबारकां' में अपने भतीजे अजुर्न के साथ फिर से पर्दे पर दिखाई देंगे। इस फिल्म को अनीस बाज्मी ने निर्देशित किया है और इसमें अथिया शेट्टी और इलियाना डीक्रूज मेन रोल में हैं।

रणवीर का जवाब-

अर्जुन का जवाब-

I need a month or 2 to get over the look first...will make sure I break the boundary with u when we promote #Mubarakan together !!! https://t.co/5suFxKI1SK