अनिल कपूर और एश्वर्या राय फिर होंगे पर्दे पर साथ, 'फन्ने खां' में दिखेंगे साथ

फिल्म 'ए दिल है मुश्किल' में अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बनाने वाली एश्वर्या राय एक बार फिर से पर्दे पर दिखने की तैयारी में हैं। एश्वर्या ओमप्रकाश मेहरा की 'फन्ने खां' में अनिल कपूर के साथ नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग अगस्त से शुरू होगी और फिल्म की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

बता दें कि यह जोड़ी 17 साल बाद पर्दे पर फिर से नजर आएगी। अनिल कपूर और एश्वर्या की साथ में पहली मूवी 'ताल' थी। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी। इसके बाद दोनों 'हमारा दिल आपके पास है' में साथ नजर आए। फिल्म में एक बार फिर से जोड़ी को दर्शकों का प्यार मिला।

#AishwaryaRaiBachchan to start shooting for Fanney Khan from August. A T-Series, @ROMPPictures & @kriarj presentation. April 2018 release.