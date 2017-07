OMG! 'जग्गा जासूस' की टीम से भड़के गोविंदा, बोले- मैंने तो अपना काम किया लेकिन...

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा, रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म 'जग्गा जासूस' में से अपने सीन्स के कट किए जाने से निर्देशक अनुराग बसु से नाराज हैं। गोविंदा ने ट्वीट कर लिखा, 'मैंने अभिनेता के तौर पर अपना काम किया और अगर निर्देशक इससे खुश नहीं है तो यह पूरी तरह से उनका फैसला है।'

5/5 I did my job as an actor and if the director is not happy it's completely his call. — Govinda (@Govinda_HeroNo1) July 7, 2017

गोविंदा ने ये भी बताया कि फिल्म में उनका छोटा लेकिन अहम किरदार था और इसके लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शूटिंग की थी। उन्होंने यह फिल्म इसलिए की क्योंकि वह रणबीर के पिता ऋषि कपूर की इज्जत करते हैं।

1/5 I gave full respect to Kapoor family i did the film because he is my seniors son I was told I will get the script. — Govinda (@Govinda_HeroNo1) July 7, 2017



उन्होंने लिखा, 'मैंने कपूर परिवार को पूरा सम्मान दिया। मैंने फिल्म इसलिए की क्योंकि वह मेरे वरिष्ठ का बेटा है। मुझे बताया गया था कि मुझे स्क्रिप्ट मिलेगी। मुझे यह भी बताया गया था कि वे दक्षिण अफ्रीका में मुझे फिल्म सुनाएंगे और मैंने अपनी साइनिंग राशि तक नहीं ली और कोई अनुबंध नहीं किया।'

2/5 I was told they will narrate the film in South Africa and I dint even charge my signing amount made no contracts. — Govinda (@Govinda_HeroNo1) July 7, 2017



गोविंदा ने कहा, 'मैं बीमार था और मुझे ड्रिप लगी थी लेकिन फिर भी मैं दक्षिण अफ्रीका गया और अपनी शूटिंग की।

3/5 I was unwell and on drips but still I traveled to South Africa and did my shoot. — Govinda (@Govinda_HeroNo1) July 7, 2017

बता दें कि हाल ही में अनुराग ने कहा था कि कहानी में आए बदलाव के कारण फिल्म में गोविंदा के सारे सीन्स को शामिल नहीं किया जा सकता है।