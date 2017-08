सैफ-अमृता की फोटो का लोगों ने बनाया मजाक, बताया 'पहरेदार पिया की'

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और उनकी एक्स वाइफ अमृता सिंह की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस फोटो में अमृता ने एक बड़ी नथ पहन रखी है जिसका लोग मजाक बना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'अमृता की नथ तो उनके फ्रेंड सर्कल से भी बड़ी है तो किसी ने लिखा कि अमृता की नथ उनके करियर गोल से भी बड़ी है।

Amrita Singh's nose ring is actually a bangle pic.twitter.com/HqXY1yppRD

Nose ring of Amrita Singh is bigger than the rings of Saturn. #OMGFact pic.twitter.com/vB63gseSFE