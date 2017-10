What!! अमिताभ बच्चन भी नहीं समझ पाए FAKE है ये फोटो, कर दी शेयर

सोशल मीडिया के जहां एक तरफ बहुत सारे फायदे हैं तो दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई भी तस्वीर इतनी तेजी से वायरल होती है कि ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि शेयर हो रही फोटो असली है या नकली। ऐसें में लोग अक्सर गलती कर जाते हैं कि गलत फोटो शेयर कर देते हैं। फिर चाहें वो ट्विटर पर शेयर करना हो, वॉट्सऐप पर या फेसबुक पर। ऐसा ही कुछ हुआ बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ।

दरअसल दिवाली के मौके पर अमृतसर के गोल्डन टैंपल की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। फोटो में गोल्डन टैंपल बहुत की खूबसूरत नजर आ रहा है। फोटो में आसमान में कुछ मोमबत्ती नजर आ रही हैं जिनकी परछाईं पानी में दिख रही है। ये फोटो वाकई इतनी खूबसूरत है कि जो भी इसे देखेगा वो शेयर करने से शायद खुद को नहीं रोक पाएगा। यही अमिताभ बच्चन ने किया। 21 अक्टूबर को अमिताभ ने जसप्रीत नाम के शख्स के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा 'ये वाकई दैवीय है'। दरअसल जसप्रीत ने गोल्डन टैंपल की वहीं फोटो शेयर की थी। जिसे रीट्वीट करने से अमिताभ भी खुद को नहीं रोक पाए और उन्होंने रीट्वीट कर दिया।

लेकिन अब ये बात सामने आई कि वो तस्वीर फेक है। तस्वीर फोटोशॉप से बनाई गई है और नवकरण बरार नाम के शख्स ने तस्वीर को पिकआर्ट से एडिट किया है। नवकरण ने खुद इस बारे में बताया है। इतना ही नहीं नवरण ने ट्वीट कर कहा कि 'गोल्डन टैंपल की ये तस्वीर मैंने पिकआर्ट से एडिट की है, अगर आप लोग इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं तो प्लाज फोटो क्रेडिट दें। ये कॉपीराइट का मामला है।

#HappyDiwali2017 #goldentemple picart by me

If you are going to post this then please give proper credit🙏🏼#amritsar

(Copyright) pic.twitter.com/NkiCvUfVCh