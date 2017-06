WATCH: अमिताभ बच्चन ने रिलीज किया काजोल-धनुष की 'वीआईपी 2' का टीजर

बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने दक्षिण के मशहूर एक्टर धनुष की आने वाली फिल्म 'वीआईपी 2' का ऑफिसियल टीजर जारी किया है।



2015 में आर बाल्की की फिल्म अमिताभ में धनुष के साथ नजर आए अमिताभ ने ट्विटर पर वीडियो का यूटयूब लिंक शेयर किया है। बच्चन ने लिखा, मेरे सह-कलाकार, मेरे दोस्त रजनीकांत के दामाद धनुष को उनकी फिल्म के लिए शुभकामनाएं।

लॉन्च की ई-साइकिल: TROLL हुए सलमान, सलाह मिली- फुटपाथ पर मत चलाना भाई

T 2448 - DHANUSH my co star friend my friend Rajnikanth Son in law his film .. all the best ..

http//:https://t.co/QE29CvDkWG