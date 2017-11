SHOCKING: अपने एक्सीडेंट की खबरों पर अमिताभ बच्चन ने किया ये बड़ा खुलासा

महानायक अमिताभ बच्चन के एक्सिडेंट की खबर तेजी से वायरल हो रही है। खबर थी कि हाल ही में कोलकाता में 23 वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव कार्यक्रम के लिए पहुंचे। इस दौरान बिग बी की कार का एक्सिडेंट हो गया। लेकिन बिग बी के सिर पर भगवान का हाथ था, जिससे वह बाल-बाल बच गए।

अब बिग बी ने इस खबर को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने दुर्घटना में बाल-बाल बचने की मीडिया में आई खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि ये खबर गलत है और उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि यह खबर गलत है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

'पद्मावती' विवाद: मधुर भंडारकर ने किया भंसाली का सपोर्ट, कहा-सेंसर बोर्ड और आपत्ति जताने वाले...

Video: शूटिंग के दौरान यूं चलती गाड़ी से गिरीं प्रियंका चोपड़ा, नहीं बचा पाए को-स्टार...

उन्होंने बताया कि कुछ शुभचिंतकों और मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि कोलकाता में मेरी गाड़ी के साथ दुर्घटना हो गई है, जिसमें मैं बाल-बाल बच गया। यह गलत खबर है कोई हादसा नहीं हुआ है। मैं ठीक हूं।'

T 2713 - I am informed by concerned well wishers and media, that I had a close escape from a car accident in Kolkata .. that is incorrect .. there has been no accident .. I am well .. pic.twitter.com/FLUnlRiIH6