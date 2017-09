न्यूटन को लेकर ऐसा क्या बोले बिग बी की राजकुमार ने कहा, 'चरण स्पर्श'

बॉलीवुड के ब्रिलियंट एक्टर राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन रिलीज हो गई है। इसी के साथ नेशनल अवॉर्ड विनर राजकुमार राव की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'न्यूटन' को वर्ष 2018 के लिए ऑस्कर अवॉर्ड के लिए नामित किया गया है। राजकुमार ने शुक्रवार को ट्विटर पर इसकी घोषणा की।

राजकुमार ने ट्वीट किया, यह खबर साझा करते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि 'न्यूटन' है।

Very happy to share this news that #NEWTON is India's official entry to the #OSCARS this year. Congratulations team. — Rajkummar Rao (@RajkummarRao) September 22, 2017



बिग बी ने भी राजकुमार राव की प्रशंसा करते हुए ट्वीट किया, 'फिल्म 'न्यूटन' देखी... वास्तविकता दर्शाती फिल्म देखने की आवश्यकता है। कई पहलुओं पर आंख खोलने वाली फिल्म है।'

T 2554 - Saw the film 'NEWTON' .. its stark reality was a treat to watch ! An eye opener .. on many aspects .. !! pic.twitter.com/zyeuDUPxiz — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 21, 2017



बिग बी के इस ट्वीट पर राजकुमार राव ने रिप्लाई करते हुए लिखा, सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया..हम आपके प्यार और समर्थन के आभारी हैं। अद्भुत प्रदर्शन से हमें प्रेरणा देते रहें। चरण स्पर्श।'