अपने 75वां जन्मदिन को लेकर बिग बी बोले-अरे सांस लेने दो यार!

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को अपना 75वां बर्थडे मनाने वाले हैं। उनके बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर आए दिन नई-नई खबरें सामने आती रहती हैं और अब फाइनली बिग बी ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है।

बिग बी ने ट्विटर पर इस बारे में लिखा, 75वां जनदिवस क्या हो गया , सब पीछे ही पड़ गए हैं!

अरे भाई साहेब कुछ ख़ास नहीं है , बस एक वर्ष और मिल गया जीने को , और क्या ??

Media , लोग , और सब बोल रहे हैं , ये होगा , वो होगा , यहाँ जा रहे हैं , वहाँ जा रहे हैं ,,, Maldives जा रहे हैं !!!

सब ऐसे ही चल रहा है , और सब ऐसे ही, बोल रहे हैं , कुछ नहीं है , कहीं नहीं है ,,,, शांति से परिवार के साथ रहने दो

T 2571 - 75th Birthday ! Ya .. so .. ?? celebration, no celebration, going here, going there .. अरे छोड़ दो यार ! बस साँस लेने दो ! pic.twitter.com/oD44NFSgfO