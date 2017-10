Shocking: अमिताभ बच्चन नहीं मनाएंगे 75वां जन्मदिन, कहीं ये तो नहीं वजह

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इस साल अपना 75वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। जिसे लेकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन उनकी खुशी ये जानकर काफूर हो जाएंगी कि बिग बी इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे।

T 2571 - 75th Birthday ! Ya .. so .. ?? celebration, no celebration, going here, going there .. अरे छोड़ दो यार ! बस साँस लेने दो ! pic.twitter.com/oD44NFSgfO — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 7, 2017

जी हां, ये बात खुद अमिताभ ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बताई है। उन्होंने शनिवार रात ट्वीट किया,“ 75th Birthday ! Ya .. so .. ?? celebration, no celebration, going here, going there .. अरे छोड़ दो यार ! बस साँस लेने दो !

इतना ही नहीं उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी इस बात को लेकर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा। उनके पोस्ट को देखकर तो यहीं लगता है कि शायद बिग बी अपने प्री बर्थडे सेलिब्रेशन से तंग आ गए थे। इसलिए उन्होंने ऐसा पोस्ट लिखा।

आगे पढ़िए कही ये तो नहीं बिग बी के सेलिब्रेशन न मनाने की वजह...