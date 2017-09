SHOCKING: 'पिंक' की याद में अमिताभ ने किया ये पोस्ट, फोटो देखकर भड़के लोग

74 साल की उम्र में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन फिल्मों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। वो अक्सर कई पोस्ट्स शेयर करते रहते हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ऐसी फोटो शेयर की, जिसे देखकर फैंस भड़क उठे। दरअसल, 16 सितंबर को लास्ट इयर रिलीज हुई बिग बी की फिल्म पिंक की रिलीजिंग को 1 साल पूरे हुए। इस मौके पर फिल्म को याद करते हुए बिग बी ने पिंक टीम के साथ एक फोटो शेयर की, जिसे ट्विटर यूजर्स ने ट्रोल कर दिया।

Loading...

इसलिए नाराज हुए लोग...

लोगों की नाराजगी की वजह से फोटो में फिल्म की किसी भी हीरोइन का न होना। क्योंकि, ये फिल्म महिलाओं पर बेस्ड थी। फिल्म की तीन लीडिंग हीरोइंस तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हाड़ी और एंड्रिया तेरियांग ने अपने दमदार एक्टिंग से फिल्म को और बेहतरीन बनाया था। लेकिन फोटो में तीनों से कोई भी फीमेल स्टार शामिल नहीं थी। जबकि फोटो कैप्शन में बिग बी ने लिखा, 'पिंक की टीम... सब एक फ्रेम में ... सब स्वतंत्र ... नेशनल अवॉर्ड विनर्स।' इसी बात पर नाराज होकर यूजर्स ने बिग बी को ट्रोल कर दिया और सवाल उठाना शुरू कर दिया।

Sir this pic.is incomplete without d female actors since movie centred around them.They were the lead actors in d film with due respect 👍🙏

एक यूजर ने लिखा, 'वे तीन लड़कियों नहीं दिख रहीं जो स्वतंत्र रूप से रहती है सर उनके साथ भी तस्वीर पोस्ट कीजिये।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'महिलाओं पर बनी फिल्म लेकिन फ्रेम में कोई महिला नहीं है'

Sir the woman, about whom this is all about, missing #respect for them too