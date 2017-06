अमिताभ-जया की शादी के 44 साल पूरे, बिग बी ने शेयर किया शादी का प्यारा किस्सा

अमिताभ बच्चन और उनकी पत्नी जया बच्चन ने शनिवार को अपनी शादी के 44 साल पूरे कर लिए। महानायक ने इस मौके पर प्यार और शुभकामना देने के लिए अपने फैन्स और फॉलोअर्स का आभार जताया, जिन्हें वह शौकिया तौर पर अपना बढ़ा हुआ परिवार कहते हैं।

अमिताभ ने ट्वीट किया, '3 जून 1973, शादी के 44 साल...शुभकामनाएं भेजने के लिए आप सबका धन्यवाद। आभारी और प्यार से सरोबार।'

T 2443 - June 3, 1973 .. 44 years of marriage .. thank you all for the wishes you send .. grateful and filled with love .. !! pic.twitter.com/Pl1eegkAEQ