शॉर्ट फिल्म 'वादी-ए-कश्मीर' में दिखी अमिताभ और हेमा की जोड़ी

कश्मीर पर बनीं एक लघु फिल्म 'वादी-ए-कश्मीर' को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अौर केंट आरओ सिस्टम्स के अध्यक्ष महेश गुप्ता ने भी मौजूद रहे। केंट आरओ द्वारा प्रस्तुत और लॉ एंड केनेथ साची एण्ड साची द्वारा बनाई गई यह फिल्म एकजुटता और प्यार को दर्शाती है। इस फिल्म में कश्मीर के मनमोहक दृश्यों को प्रदर्शित किया गया है। इस शॉर्ट फिल्म में अमिताभ और हेमा मालिनी को भी देखा जा सकता है।

Vaadi-e-Kashmir -A msg of oneness & love to our sisters & brothers in Kashmir. #DilSeKashmirhttps://t.co/vqlMotjq0c pic.twitter.com/3Nq3hJFSfi