जया के बेस्ट सांसद अवॉर्ड पर बिग बी बोले, अगर काम ईमानदारी से किया जाए तो...

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने आज अपनी पत्नी एक्ट्रेस और सांसद जया बच्चन को सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद (राज्यसभा) चुने जाने की बधाई दी। दरअसल, जया बच्चन को भारत सरकार ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया।



बच्चन ने कई ट्वीट करते हुए कहा, 'जया को आज सर्वश्रेष्ठ महिला संसद का अवॉर्ड मिला। यह क्षण हम सभी के लिए गर्व करने लायक है। इसके साथ ही बिग बी ने संसद सदस्य के तौर पर जया की प्रतिबद्धता और सहभागिता की प्रशंसा की।'

T 2490 - Jaya gets the Best Parliamentarian Award today .. a moment of great pride for us all .. our gratitude to them that wish !! pic.twitter.com/bTvFksJwaS