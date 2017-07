अमरनाथ आतंकी हमला: ट्विटर पर फूटा बॉलीवुड सेलेब्स का गुस्सा, कहा- शर्म करो

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को आतंकवादियो ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला कर दिया। इसमें सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जबकि 32 अन्य घायल हो गए हैं। हमले की खबर आने के बाद बॉलीवुड स्टार्स का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर, रितेश देशमुख, हुमा कुरैशी, महेश भट्ट, अनुपम खेर और वरुण धवन जैसे कई सेलेब्स ने हमले की कड़ी निंदा की और मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना की।

Saddening to see innocent lives being taken. Prayers for the victims & may God give strength to the families of the #AmarnathYatra pilgrims — Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 10, 2017

The attack on #AmarnathYatra pilgrims is deplorable... shame on the perpetrators and hope justice is delivered swiftly. — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) July 10, 2017

T 2481 - ...................................................................... numbed !! pic.twitter.com/o2P8NRF53N — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 10, 2017

बता दें कि ये हमला सोमवार रात करीब 8:20 बजे हुआ। घायलों में से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें अनंतनाग और श्रीनगर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सात यात्रियों के मारे जाने की पुष्टि की है। मरने वाले सभी श्रद्धालु गुजरात के रहने वाले हैं। बस का नंबर जीजे 09 जेड 9976 है। बस में 17 यात्री सवार थे।

Attack on innocent #AmarnathYatra pilgrims is a low of another level! Angry and sad...prayers for all those affected. — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 10, 2017

सात अगस्त तक चलेगी यात्रा

इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून को आरंभ हुई थी और 7 अगस्त तक चलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीर्थयात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए राज्य सरकार की मदद हेतु 40,000 अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती की है। सुरक्षाबल श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन, बुलेटप्रूफ मोबाइल बंकर सहित अन्य उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें किसुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरे को लेकर आगाह किया था।

