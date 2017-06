'राजी' में इस हीरो के साथ दिखेंगी आलिया, करण जौहर ने ट्वीट कर बताया

धर्मा प्रोडक्शन और जंगली पिक्चर्स ने अपनी आगामी फिल्म 'राजी' के स्टारकास्ट की घोषणा कर दी। शुक्रवार को ट्वीटर पर फिल्म के स्टारकास्ट के नामों को जारी करते हुए करण जोहर ने लिखा, 'धर्मा प्रोडक्शन की आने वाली फिल्म राजी में आलिया भट्ट के साथ विकी कौशल नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार करेंगी।'

ट्वीटर पर ही आलिया और विकी ने करण जौहर का शुक्रिया अदा किया। विकी ने लिखा, 'राजी का हिस्सा बनना सम्मान की बात...आपका बहुत-बहुत शुक्रिया!'

An honour to be a part of #Raazi ! Thank You Sir 😊🙏 https://t.co/bLpty3TIMH — Vicky Kaushal (@vickykaushal09) June 23, 2017

आलिया ने अपने ट्वीट में फिल्म को लेकर उत्साह दिखाया और विकी कौशल की तारीफ की।

Here we goooo #Raazi !!! Can't wait to begin this film.. directed by the lovely @meghnagulzar! Working with the amazing @vickykaushal09 — Alia Bhatt (@aliaa08) June 23, 2017

विकी कौशल पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। फिल्म में आलिया एक कश्मीरी लड़की के किरदार में नजर आएंगी। जिसकी शादी एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से हो जाती है। फिल्म में आर्मी ऑफिसर के किरदार में विकी कौशल नजर आएंगे।



फिल्म का प्रोडक्शन धर्मा प्रोडक्शन और जंगली पिक्चर्स साथ मिल कर प्रोड्यूस करेगी। इनके मुताबिक 'राजी' की शूटिंग जुलाई में शुरू कर दी जाएगी। पहले पंजाब और फिर कश्मीर में फिल्म की शूटिंग होगी। आपको बता दें राजी हरिंदर सिक्का के एक उपन्यास पर आधारित है।