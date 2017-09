SO SWEET! ट्विंकल ने बेटे आरव के लिए मांगी ये प्यारी दुआ

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव का आज 15 वां बर्थडे है। बेटे के इस स्पेशल डे पर ट्विंकल ने उनके लिए एक स्पेशल दुआ मांगी है। दरअसल, ट्विंकल ने सोशल मीडिया पर बेटे की एक वीडियो शेयर की जिसमें वो अपने पापा की तरह कलाबाजी करते दिख रहे हैं।

ट्विंकल ने अपने बेटे के बारे में ट्वीट कर लिखा, मेरे प्यारे बेटे आरव आपके जन्मदिन की बहुत बधाई। मेरी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही अपने पैरों पर खड़ें हों।

Happy birthday my darling! May you always land firmly on your feet! #15thbirthday pic.twitter.com/tGiZUle0pe