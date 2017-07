First Look: अक्षय ने शेयर किया ‘गोल्ड’ का पहला लुक, फिल्म से डेब्यू करेंगी ये TV एक्ट्रेस

अक्षय कुमार ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘गोल्ड’ का पहला लुक शेयर कर दिया है। ये फिल्म भारत को मिले पहले ओलंपिक मेडल की कहानी बताएगी। फिल्म की शूटिंग लंदन में होगी। ‘गोल्ड’ के जरिए टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी। उन्होंने भी फिल्म से रिलेटेड एक फोटो शेयर की है। जिसमें वो डांस प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रही हैं। इनके अलावा फिल्म में अमित साथ, कुणाल कपूर और सनी कौशल भी होंगे।

Set out on a brand new journey, aiming for nothing less than #GOLD! Day 1 of Gold, need your love and best wishes as always :) pic.twitter.com/TiOhw9P3YV