टॉयलेट एक प्रेम कथा: अक्षय ने रिलीज किया फिल्म का पोस्टर, बोले टॉयलेट नहीं तो दुल्हन भी नहीं

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की अपकमिंग फिल्म 'टॉयलेट एक प्रेम कथा' का नया पोस्टर रिलीज हुआ है। इस पोस्टर में अक्षय दूल्हे के लुक में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय ने ट्विटर पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, नो टॉयलेट, नो ब्राइड, जिसका मतलब यही है कि टॉयलेट नहीं तो दुल्हन भी नहीं।

No TOILET, No Bride!!!

TOILET TRAILER OUT TOMORROW pic.twitter.com/wIxS0YBmUn