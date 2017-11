वाह: पहली बार दिखा अक्षय की बेटी का चेहरा, इतना बड़ा हो चुका है बेटा

Repost from @pinkvilla @TopRankRepost #TopRankRepost Family Day Out! Akshay-Twinkle and children Aarav-Nitara snapped outside a movie theatre! @pinkvilla 😘 . . #akshaykumar #twinklekhanna #aarav #nitara #cuteness #innocence #actress #actor #family #love #familydayout #spotted #star #bollywood #lovely #pretty #familygoals #gorgeous #stunning #fashion #style #glam #pinkvilla

A post shared by AKSHAY KUMAR FANS GROUP🇦 🇰 🇫 🇬 (@akshay_kumar_fans_group) on Nov 5, 2017 at 3:10am PST