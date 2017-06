प्रधानमंत्री मोदी के किरदार में दिखेंगे अक्षय कुमार?

अक्षय कुमार के 'स्पॉटलेस इमेज' की वजह से उनके फैन्स अब उन्हें पर्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के किरदार में देखना चाहते हैं।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चीफ पहलाज निहलानी उन लोगों में हैं जो चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर फिल्म बने तो अक्षय कुमार उसमें लीड रोल में हों।

एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएफसी चीफ पहलाज निहलानी मानते हैं कि अक्षय इस रोल के लिए सबसे परफेक्ट होंगे।

उन्होंने कहा कि, "अपने प्रधानमंत्री के रोल में मैं अक्षय से बेहतर और किसी के बारे में नही सोच सकता। उनकी छवी एक बेहद ही आइडियलिस्ट और दूरदर्शी व्यक्ति की है। और उनके काम को देखिए, वो कितना बेहतरीन है। टॉयलेटः एक प्रेम कथा और पैडमैन समाजिक बदलाव की फिल्में हैं जिनसे गुरू दत्त और वी सांताराम जुड़े हुए थे। सबसे अच्छी बात ये है कि वो भी प्रधानमंत्री की ही तरह बेहद ही मामूली बैकग्राउंड से आकर इतने बड़े स्टार बने हैं। हमें लगता है कि मोदी जी के किरदार में अक्षय को ही होना चाहिए।"

रिपोर्ट में करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अक्षय को परेश रावल और अनुपम खैर से बेहतर ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावे फिल्म को बड़े मास तक पहुंचाने के लिहाज से भी वे एक बेहतर ऑप्शन होंगे।

Met PM @narendramodi and got the opportunity to tell him about my upcoming 'Toilet-Ek Prem Katha.' His smile at just the title made my day! pic.twitter.com/qbvYrlbM2Y