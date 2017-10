शाहरुख-सलमान को छोड़, अब इस सुपरस्टार के साथ फिल्म बनाएंगे करण जौहर

लगता है करण जौहर अपने खास दोस्त शाहरुख खान और सलमान खान दोनों से दूर हो गए हैं। तभी तो उन्होंने बॉलीवुड के चौथे सुपरस्टार यानि कि अक्षय कुमार से हाथ मिला लिया है। जी हां, सारागढ़ी के युद्ध पर बेस्ड अक्षय कुमार और करण जौहर की फिल्म केसरी साल 2019 में होली के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म का निर्माण केप ऑफ गुड होप फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन्स मिल कर करेंगे।

करण के प्रोडक्शन हाउस के ट्विटर हैंडल ने फिल्म का पोस्टर साझा कर फिल्म के बारे में कुछ जानकारी दी है। इससे पहले सलमान खान इसमें सह निर्माता थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसे छोड़ दिया।

Extremely excited to see this exceptional and brave story unfold!!! @akshaykumar #KESARI #holi2019 pic.twitter.com/8xisu1RBCS