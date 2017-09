आखिर ऐसा क्या हुआा कि अपनी बर्थडे पर रो पड़े अक्षय कुमार

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसी बीच आज ट्विंकल ने सोशल मीडिया पर अक्षय की एक वीडियो शेयर की है। ट्विंकल ने जैसे ही ये वीडियो शेयर किया, वैसे ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

दरअसल, इस वीडियो में अक्षय की बेटी उनसे अलग-अलग तरह के एक्सप्रेशन देने को कहती हैं। पहले वो कहती है पापा हैप्पी फेस तो वो स्माइल देते हैं, फिर उनकी बेटी कहती हैं पापा लाफिंग फेस तो वो जोर-जोर सें हंसते हैं। उसके बाद फिर बेटी कहती है पापा सैड फेस तो अक्षय सैड फेस बनाकर रोने लगते हैं।

ट्विंकल ने इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ एक प्यारा मैसेज भी लिखा है। उन्होंने लिखा, मेरे सबसे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे इंसान और एक महान पिता को जन्मदिन की बधाई।

Happy birthday to my best friend,kindest man in the world, a great dad with the best'dancey face'& jeez all that hotness on top of it all:) pic.twitter.com/uRIe2nEvU0