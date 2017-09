WHAT: आखिर क्यों काजोल का बनाया फूड नहीं खाना चाहते हैं अजय, जानें पूरा मामला

अजय देवगन और काजोल की शादी को 18 साल हो चुके हैं। लेकिन इनकी बॉन्डिंग अभी भी किसी नए कपल की तरह ही है और अगर आप इनकी ये ट्विटर फाइट देख ले तो आप भी इनकी केमिस्ट्री के दिवाने हो जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि अजय सोशल मीडिया पर अपने फैन्स के साथ फिल्म बादशाहों की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी बीच काजोल भी इस बातचीत में शामिल हो गई और अपने हसबैंड से कुछ ऐसा पूछ लिया कि जिसका जवाब अजय ने बेहद ही फनी तरीके से दिया।

So, when are you coming for lunch? #AjayTalks 😂😂