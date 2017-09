PHOTO: शाहरुख के बाद 'देसी गर्ल' प्रियंका भी पहुंचीं दिलीप कुमार से मिलने, यूं जताया प्यार

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हाल ही में वेटरन एक्टर दिलीप कुमार से मिलने उनके घर पहुंचीं। इस मुलाकात की कुछ फोटोज उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की है। फोटोज के साथ प्रियंका ने लिखा, ‘साहब और सायरा बाजी के साथ वक्त बिताया। साहब की सेहत अब काफी बेहतर है।” दरअसल, कुछ दिनों पहले खराब सेहत के चलते दिलीप कुमार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद उनके फैंस साहब की हेल्थ लेकर काफी परेशान थे। हालांकि, अब वो ठीक हैं।

It was lovely seeing both of you. Thank you and so good to see Saab much better. Much love. @TheDilipKumar https://t.co/xGvOmyM6M6